Die USA wollen weiterhin schwere Waffen an die Kurdenmiliz YPG liefern. Zuvor gab es Einspruch aus Ankara. Die Türkei bezeichnet die YPG als Terroristen - die USA loben ihre Effizienz im Anti-IS-Kampf.

Die USA wollen trotz türkischen Einspruchs die gegen den IS kämpfenden Kurden in Syrien mit schwereren Waffen versorgen. Das erfuhr die Nachrichtenagentur AP am Dienstag aus US-Regierungskreisen. Die Waffenlieferung sei beschlossen worden, hieß es. US-Verteidigungsminister James Mattis hatte sich kurz davor auf einer Konferenz von gegen die Terrormiliz Islamischer Staat kämpfenden Ländern zurückhaltender ...

