Nach dem Korruptionsskandal um Präsidentin Park Geun-hye wählt Südkorea einen Saubermacher. Der ehemalige linke Aktivist Moon Jae-in soll den Klüngel der Korea AG auskehren. Allerdings droht nun Streit mit den USA.

Mitten in der jüngsten Korea-Krise hat sich Südkorea für einen Kurswechsel entschieden: Der Spitzenkandidat der linksliberalen Demokraten Moon Jae-in hat nach Hochrechnungen 41 Prozent der Stimmen erhalten. Der konservative Rivale Hong Jun-pyo von der bisherigen Regierungspartei bekam in dem großen Kandidatenfeld demnach nur auf 23 Prozent.

Damit führt erstmals seit zehn Jahren konservativer Herrschaft wieder ein progressiver Präsident Asiens viertgrößte Volkswirtschaft an. Die Herausforderung ist groß für den 64-jährigen Menschenrechtsanwalt. Denn nach der Amtsenthebung und Verhaftung seiner Vorgängerin Park Geun-hye erwartet seine Basis, dass er mit dem traditionellen Klüngel aus Macht und Familienkonglomeraten aufräumt, der das Land im Griff hat.

So stürzte Park, die Tochter des früheren Diktators Park Chung-hee, nicht nur über den Vorwurf, Staatsgeheimnisse mit ihrer Freundin und Beraterin Choi Soon-sil geteilt zu haben. Sie soll überdies von den Unternehmerdynastien rund 60 Millionen Euro an Spenden an Stiftungen ihrer Freundin und persönlichen Beraterin Choi Soon-sil eingefordert zu haben. Die Patriarchen von Samsung und der Kaufhauskonzern Lotte stehen in diesem Fall ebenfalls wegen Bestechung vor Gericht.

Moons Problem dabei ist, dass er keine absolute Mehrheit der Stimmen und damit kein überragendes Reformmandat hat. Allerdings verfügt er über einen großen Vorteil: Der ehemalige Studentenführer, der unter Parks Vater im Knast saß, kennt sich aus auf den Fluren der Macht.

Von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...