Highland Europe und Grafton Capital als erste externe Investoren bei führendem Unternehmen für Videokonferenzen

Mit neuen Mitteln soll schnelles Wachstum auf Primärmärkten in Europa und Nordamerika unterstützt und die Expansion im asiatisch-pazifischen Raum beschleunigt werden

StarLeaf, die führende Cloud-Plattform für Videokonferenzen und Anrufservices für Firmen, sammelt Gelder in Höhe von 40 Millionen US-Dollar von Highland Europe, Grafton Capital und den Firmengründern. Damit wird erstmals von außen in das Unternehmen investiert.

StarLeaf wird die neuen Gelder zur Unterstützung seines immer schneller werdenden Wachstums nutzen, da immer mehr Kunden, Vertriebspartner und Hersteller von Video-Endpunkten die beispiellosen Kapazitäten der OpenCloud-Plattform des Unternehmens erkennen. StarLeaf und sein Netzwerk aus Vertriebspartnern verkaufen zur Zeit in 50 Länder auf der ganzen Welt und betreuen einen rasch wachsenden Stamm von Firmenkunden. StarLeaf wird außerdem in seine Geschäftstätigkeiten im asiatisch-pazifischen Raum investieren, um diese in schnellem Wachstum befindliche Region zu kapitalisieren.

Mark Loney, CEO von StarLeaf, sagte: "Firmen verlegen sich immer mehr auf Videotechnologie, da man damit viel besser kommunizieren kann als über ein Telefonat oder eine Telefonkonferenz. Häufig arbeiten Unternehmen jedoch noch mit veralteten Systemen. Dadurch wird es schwierig, sich mit Kunden und Händlern in Verbindung zu setzen, die unter Umständen andere Systeme haben. Mit unserem Cloud-Service werden diese Probleme gelöst, während gleichzeitig die Problematik wegfällt, die durch die Ausführung eigener Back-End-Systeme entsteht. Diese neue Finanzierung wird uns durch unsere Investitionsphase bringen und uns das Betriebskapital verschaffen, das wir benötigen, um unser Potential auf Märkten auf der ganzen Welt zu realisieren."

Laurence Garrett, Partner bei Highland Europe, der Non-Executive Director von StarLeaf wird, sagte: "Ich freue mich sehr über die heute erfolgende Investition in StarLeaf, da ich die Arbeit des Teams seit zwölf Jahren mitverfolge und seit 2013 Kunde von StarLeaf bin. StarLeaf hat seine Lösung von Grund auf entwickelt. Daher kann man hier von echten Vorteilen hinsichtlich Benutzerfreundlichkeit und Qualität sprechen. Diese Lösung bietet echte Interoperabilität zwischen verschiedenen Händlern, wie sie auf diesem Markt einzigartig ist. Dadurch werden Gespräche mit wirklich hoher Qualität und ein hervorragendes Serviceniveau möglich."

Oliver Thomas, Partner und Mitgründer bei Grafton Capital, der ebenfalls Non-Executive Director von StarLeaf wird, sagte: "Die Möglichkeit einer Zusammenarbeit streben wir schon seit vielen Jahren an. So ist es ein Privileg für uns, gemeinsam mit diesen ausgezeichneten Leuten, die Technologen von Weltklasse sind, Investitionen zu tätigen. StarLeaf erhöht die Qualität der weltweiten Unternehmenskommunikation, und wir sind stolz, dass wir die Expansion des Unternehmens unterstützen können."

Über StarLeaf

StarLeaf ist ein Service-Provider mit einer globalen Plattform, der sichere, zuverlässige und umfassende Services für Meetings und Telefonie für Unternehmen auf der ganzen Welt liefert. www.starleaf.com

Über Highland Europe

Highland Europe konzentriert sich exklusiv auf die Arbeit mit Unternehmen in den Bereichen Internet in der Wachstumsphase, mobile Technologien und Software. www.highlandeurope.com

Über Grafton Capital

Grafton Capital wurde 2014 gegründet und ist ein unterstützender Minderheitspartner für branchenführende, von ihren Gründern geführte Unternehmen für Wachstumstechnologien. Anfragen bitte an: info@graftoncapital.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170509006584/de/

Contacts:

Burlington CC

Sayula Kirby, +44 (0) 7909 985 621

sayula@burlington.cc