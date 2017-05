Kepler Cheuvreux senkt Deutsche Post auf 'Reduce' - Ziel 29 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Deutsche Post von "Hold" auf "Reduce" abgestuft, das Kursziel aber von 27 auf 29 Euro angehoben. Der jüngste Kursanstieg auf ein Niveau von 33 Euro sei nicht wirklich gerechtfertigt, schrieb Analyst Andre Mulder in einer Studie vom Dienstag. Niedrigere Ziele für 2020 könnten für einen Stimmungswandel sorgen. Verzögerungen im Luftfrachtgeschäft machten die hohen Gewinnwachstumsambitionen von DHL aus seiner Sicht nämlich praktisch unmöglich.

NordLB senkt Commerzbank auf 'Verkaufen' - Ziel hoch

HANNOVER - Die NordLB hat die Aktie der Commerzbank nach Zahlen von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft, das Kursziel aber von 7,00 auf 7,50 Euro angehoben. Die Erträge und das operative Ergebnis hätten im Auftaktquartal zwar über den Markterwartungen gelegen, aber die Kunden-Geschäftsfelder hätten rückläufige Zahlen ausgewiesen, schrieb Analyst Michael Seufert in einer Studie vom Dienstag. Zudem sei die Rentabilität weiterhin sehr schwach. Anleger sollten steigende Kurse zum Verkauf der Aktie nutzen.

DZ Bank senkt Fraport auf 'Halten' - Fairer Wert 72 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Fraport nach Zahlen und dem jüngsten Kursaufschwung von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert auf 72 Euro belassen. Der operative Gewinn (Ebitda) des Flughafenbetreibers im ersten Quartal sei aufgrund von Einmaleffekten hinter den Erwartungen geblieben, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer Studie vom Dienstag. Gleichzeitig sei die ursprüngliche Jahresprognose aber bestätigt worden.

SocGen hebt Evonik auf 'Buy' - Ziel 36 Euro

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Evonik von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 31,50 auf 36,00 Euro angehoben. Positive Aspekte wie das Ende des Preisrutsches beim Kernprodukt Methionin oder die Übernahme von Metex seien noch nicht im Kurs eingepreist, schrieb Analyst Thomas Swoboda in einer Studie vom Dienstag. Der Experte hält die Papiere des Spezialchemiekonzerns für zu niedrig bewertet.

DZ Bank senkt Zalando auf 'Halten' - Fairer Wert 42 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Zalando nach endgültigen Zahlen zum ersten Quartal von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert auf 42 Euro belassen. Analyst Thomas Maul zielte zwar in einer Studie vom Dienstag insbesondere auf die Effizienzgewinne im Marketingbereich sowie den weiter gestiegenen Anteil der Seitenaufrufe über mobile Endgeräte ab. Da er derzeit jedoch keinen Spielraum für eine Erhöhung der Schätzungen sehe und der faire Wert der Aktien des Onlinemodehändlers nahezu erreicht worden sei, habe er seine Kaufempfehlung nun gestrichen.

National-Bank senkt Hamborner Reit auf 'Verkaufen'

ESSEN - Die National-Bank hat Hamborner Reit nach "soliden" Zahlen zum ersten Quartal von "Kaufen" auf "Verkaufen" abgestuft. Nach einer in den vergangenen Monaten positiven Kursentwicklung seien die Perspektiven bei dem Immobilienunternehmen mittlerweile im Kurs eingepreist, schrieb Analyst Markus Glockenmeier in einer Studie vom Dienstag. Er rechne künftig mit einer deutlich steigenden Zinsempfindlichkeit und empfehle mangels kurzfristiger Impulse, bei den Papieren Gewinne zu realisieren.

DZ Bank hebt fairen Wert für Munich Re auf 180 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien der Munich Re nach Zahlen zum ersten Quartal von 178 auf 180 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Rückversicherer habe solide abgeschnitten, auch wenn die Preiserosion Spuren hinterlassen habe, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer Studie vom Dienstag. Attraktiv machten die Papiere die zuverlässig hohe Dividendenrendite und zusätzliche Aktienrückkäufe.

NordLB hebt Ziel für Continental auf 200 Euro - 'Halten'

HANNOVER - Die NordLB hat das Kursziel für Continental nach erhöhter Umsatzprognose von 190 auf 200 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Die relativ niedrige Verschuldung des Autozulieferers und Reifenherstellers lasse sowohl deutlichen Raum für Übernahmen als auch für Investitionen in Zukunftsthemen wie Digitalisierung und Elektrifizierung, schrieb Analyst Frank Schwope in einer Studie vom Dienstag. Mit Blick auf das gegenwärtige Marktumfeld und die starken operativen Geschäfte im ersten Quartal hob der Experte seine Schätzungen für das laufende Geschäftsjahr an.

DZ Bank senkt fairen Wert für Eon auf 6,30 Euro - 'Verkaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Eon nach Zahlen von 6,40 auf 6,30 Euro gesenkt. Die Einstufung beließ Analyst Werner Eisenmann in einer Studie vom Dienstag auf "Verkaufen". Bei den Resultaten hob er einen nur schwachen Jahresauftakt des Energiekonzerns hervor. Die Papiere hält der Experte angesichts des Risikoprofils und der Gewinnentwicklung für zu hoch bewertet.

Jefferies hebt Ziel für Deutsche Telekom an - 'Underperform'

NEW YORK - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktien der Deutschen Telekom von 13,20 auf 13,30 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Er habe seine Gewinnschätzungen unter anderem an die Entwicklung der Wechselkurse und die Aufteilung der einzelnen Konzernsparten angepasst, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer Studie vom Dienstag. Der Experte rechnet von den anstehenden Zahlen für des erste Quartal nicht mit größeren Impulsen für die Aktie. Er bleibt insgesamt vorsichtig und sieht regulatorischen Gegenwind. Zudem erschienen die Markterwartungen für das Europa-Geschäft sowie für T-Systems zu hoch.

KUNDENHINWEIS: Sie lesen eine Auswahl der Analysten-Umstufungen von dpa-AFX

/he

AXC0320 2017-05-09/21:35