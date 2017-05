Nach der Wahl von Moon Jae In zum neuen Präsidenten in Südkorea heißt es aus der US-Regierung: Das Verhältnis zwischen Washington und Seoul sei nicht grundsätzlich in Gefahr. Dennoch seien gewisse Schwankungen möglich.

Die US-Regierung sieht das Bündnis zu Südkorea nach dem Wahlsieg des liberalen Politikers Moon Jae In nicht grundsätzlich in Gefahr. An der Allianz werde sich im Wesentlichen wohl nichts ändern, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...