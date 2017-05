NEW YORK (dpa-AFX) - Ohne klaren Trend und nur wenig verändert sind die US-Aktienmärkte am Dienstag aus dem Handel gegangen. Während die 30 wichtigsten Standardaktien überwiegend Einbußen hinnehmen mussten, zeigten sich Technologiewerte mehrheitlich im Plus, was dem Nasdaq-Index im frühen Handel ein Rekordhoch bescherte. Angesichts sinkender politischer Risiken nach dem Wahlausgang in Frankreich richteten die Anleger ihr Augenmerk nun wieder verstärkt auf die US-Geldpolitik, sagte ein Investmentstratege.

Der Dow Jones Industrial verlor letztlich 0,17 Prozent auf 20 975,78 Punkte, nachdem er am Vortag kaum verändert geschlossen hatte. Der breiter gefasste S&P 500-Index stieg am Dienstag zunächst auf ein Rekordhoch bei 2403,87 Punkten, bröckelte aber ab und endete 0,10 Prozent niedriger bei 2396,92 Zählern. Der Nasdaq 100 erreichte kurz nach Eröffnung einen Höchststand bei 5691,21 Punkten. Er schloss 0,34 Prozent höher bei 5678,31 Zählern./edh/he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

AXC0323 2017-05-09/22:17