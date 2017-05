NAIROBI, Kenia, 9. Mai 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- ALN gibt die Aufnahme von drei neuen Mitgliedern im Rahmen seiner Strategie bekannt, in das frankofone Afrika zu expandieren. Die neuen Mitgliedskanzleien befinden sich in Algerien, Guinea und Marokko und sind Mitglieder seit 1. Mai 2017. ALN hat nun Mitglieder in 16 Ländern und ist die erste Vereinigung von Juristen dieser Art in Afrika.

Der Vorsitzende des ALN, Dr. Cheick Modibo Diarra, sagte dazu: "Die Expansionsstrategie von ALN wurde seit einiger Zeit sorgfältig geplant, während der wir nach den passenden Kanzleien suchten, die unsere Anforderungen in Bezug auf Unabhängigkeit, Kapazität, Integrität, Fachwissen und kultureller Übereinstimmung erfüllen."

Er führte des Weiteren aus: "Es ist klar, dass auf dem frankofonen Markt nach Rechtsanwälten gesucht wird, die dynamisch, mobil und technisch versiert sind und die neben ihren lokalen Verbindungen internationale Erfahrungen einbringen. Genau darum geht es bei ALN."

Die neuen Mitgliedskanzleien werden geführt von Safia Fassi-Fihri (BFR & Associés) in Marokko, von Foued Bourabiat (Bourabiat Associés) in Algerien und von Salimatou Diallo (SD Avocats) in Guinea. Diese drei Kanzleien haben bereits zuvor eng zusammengearbeitet und sich ALN im Rahmen ihrer gemeinsamen Strategie angeschlossen, nachhaltiges Wachstum für ihre jeweilige Kanzlei im frankofonen Afrika zu erzielen.

ALN verfügt jetzt über Mitglieder in anglo-, luso- und frankofonen Ländern, was die Vereinigung von anderen afrikanischen Netzwerken unterscheidet, die rein regional oder referenzbezogen tätig sind.

Karim Anjarwalla, Managing Partner von Anjarwalla & Khanna, einer der Gründer von ALN, sagte hinsichtlich der neuen Mitglieder: "ALN befand sich einige Zeit lang in einer Konsolidierungsphase, in der wir ein Team von professionellen Business-Services-Ressourcen rekrutiert haben, um die ALN-Mitgliedskanzleien in geeigneter Form unterstützen zu können. Da wir jetzt über die entsprechende Infrastruktur und das Personal verfügen, sind wir in der Lage, unsere Expansionspläne voranzutreiben und ALN-Klienten einen gänzlich neuen Markt anzubieten."

Anjarwalla führte weite aus: "Der anhaltende Erfolg von ALN bei der Beratung in Bezug auf grenzüberschreitende Angelegenheiten ergibt sich aus unserem Ansatz, wie eine einzige Kanzlei zu handeln, in der virtuelle Teams aus mehreren Kanzleien zusammenarbeiten". ALN wird vom Anstieg des Handels und der Investitionen zwischen dem frankofonen und dem anglofonen Afrika profitieren, da das Netzwerk seinen Klienten Rechtsanwälte vor Ort zur Seite stellen kann. Die ALN-Mitglieder teilen zudem Ressourcen und tauschen Geschäftseinblicke, Marktintelligenz und Best Practices aus, wodurch sie ideal darauf vorbereitet sind, Klienten, die zwischen dem frankofonen und dem anglofonen Afrika Brücken schlagen möchten, fachgerecht zu beraten.

Kontakt: ALNManagement@AfricaLegalNetwork.com (mailto:ALNManagement@africalegalnetwork.com)

