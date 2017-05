New York (ots/PRNewswire) -



- Deutsche Bundesbank belegt zusätzliche 7.000 m² auf fünf Etagen - Zweitgrößte Leasing-Transaktion in Frankfurt in diesem Jahr



NorthStar Realty Europe ("NRE") hat einen neuen 10-Jahres-Leasing-Vertrag über 7.000 m² Bürofläche im Trianon mit der Deutschen Bundesbank unterzeichnet. Damit konnte eine der größten Leasing-Transaktionen in Frankfurt in diesem Jahr erzielt werden. Die Deutsche Bundesbank verlängerte zudem ihren Vertrag für die vorhandene Leasing-Fläche um weitere zwei Jahre und signalisierte damit ihre langfristige Bindung an dieses Gebäude. Insgesamt wird die Bank bis 2027 21.500 m² auf 16 Etagen nutzen.



Die Entscheidung der Deutschen Bundesbank folgte auf eine hohe Kapitalinvestition in Gebäudeaufwertungen, die seit der Übernahme von NRE im Jahre 2015 erfolgte. Hinzu kommt ein Image-Programm, über das die Bedeutung des Wolkenkratzers als Wahrzeichen im Bankenviertel von Frankfurt aufgewertet werden soll.



Das Trianon mit seiner markanten dreieckigen Form zählt zu den berühmtesten Büro-Wolkenkratzern Deutschlands. Das Gebäude befindet sich in zentraler Lage auf der Mainzer Landstraße 16. Mit einer Höhe von 186 m steht es auf Platz 6 der höchsten Bürogebäude in Deutschland. Die vermietbare Fläche auf den 47 Etagen beträgt insgesamt 66.000 m². Das Trianon ist seit 2012 mit dem Gold-Zertifikat von LEED ausgezeichnet.



Neben der Deutschen Bundesbank sind weitere hochkarätige Mieter wie die Deka Group und der Investmentmanager Franklin Templeton im Gebäude vertreten. Letzterer hat seinen Leasing-Vertrag über 4.200 m² im Dezember 2015 um 10 Jahre verlängert.



Mahbod Nia, CEO von NRE sagte dazu: "Seit der Übernahme haben wir viele Mittel in die Aufwertung und das Image dieses Wahrzeichens gesteckt. Das Trianon zählt zu den besten Bürogebäuden in Frankfurt und wir freuen uns, dass die Deutsche Bundesbank mehr Flächen nutzen möchte und ihre Bindung zu unserem Gebäude verlängert hat."



Unabhängig von dieser Entwicklung konnte NRE vor Kurzem einen neuen langfristigen Leasing-Vertrag für 2.700 m² in einer anderen Immobilie in Frankfurt in der Uhlandstraße abschließen. Damit konnte es die Belegung des Gebäudes von 87 % auf 100 % steigern.



Über das Trianon



Dieses Gebäude wurde 1993 fertiggestellt. Der Entwurf stammt von AS & P Albert Speer & Partner, Novotny Mähner Assoziierte, HPP Hentrich-Pteschnigg & Partner. Nähere Informationen unter www.trianon-frankfurt.de.



Über NorthStar Realty Europe



NorthStar Realty Europe Corp. (NYSE: NRE) ist ein europäisches Immobilienbüro, das sich vorrangig auf hochwertige Bürogebäude in Deutschland, Großbritannien und Frankreich konzentriert. Das Unternehmen ist ein REIT und wird von einem Partnerunternehmen von Colony NorthStar, Inc. (NYSE: CLNS) verwaltet, eine führende internationale Immobilien- und Investmentmanagementfirma. Nähere Informationen zu NorthStar Realty Europe Corp. finden Sie unter www.nrecorp.com.



OTS: NorthStar Realty Europe Corp. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/126528 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_126528.rss2



Pressekontakt: Finsbury: Gordon Simpson / Jenny Bahr NRE@finsbury.com / +1 855 527-8539 / +44 (0) 20 7251 3801