FRANKFURT (Dow Jones)--Von einem ruhigen nachbörslichen Handel am Dienstag berichtete ein Händler von Lang & Schwarz. Es habe keine marktbewegenden Nachrichten gegeben, sagte der Teilnehmer. Die Aktie von Patrizia Immobilien reagierte nicht auf die Bekanntgabe von Zahlen. Das Unternehmen hat den Schwung aus dem alten Jahr mit in das Jahr 2017 nehmen können. "Aufbauend auf der positiven Dynamik des vergangenen Jahres hatten wir einen guten Start in das neue Jahr", sagte der Vorstandsvorsitzende Wolfgang Egger. Daher würden die Prognosen für das Gesamtjahr 2017 bestätigt. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz unverändert getaxt.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 12.742 12.749 unv. ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

