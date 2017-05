Kiel (ots) - Fußball-Drittligist Holstein Kiel plant für den Fall eines Aufstiegs in die Zweite Bundesliga den kurzfristigen Um- und Ausbau des Kieler Stadions auf gut 15.000 Zuschauer, fertige Architektenpläne für den Bau einer komplett neuen Arena für mindestens 50 Millionen Euro aber liegen bereits in der Schublade. Das berichten die Kieler Nachrichten (Mittwochsausgabe). Holstein-Aufsichtsrat und Klubsponsor Gerhard Lütje erklärte der Zeitung, langfristiges Ziel sei ein rund 25.000 Zuschauer fassendes Stadion, das mindestens 50 Millionen Euro kosten werde und im günstigsten Fall 2023 fertig sein könne. Voraussetzung für den Neubau sei nicht nur eine finanzielle Beteiligung von Landeshauptstadt und Landesregierung, sagte Lütje, der Verein müsse zunächst auch sportlich in der Zweiten Liga Fuß fassen.



Die Erweiterung auf zunächst 15.000 Zuschauer sei nötig, um die Zweitliga-Lizenz zu erhalten, dafür werde unter anderem die bisher für Gäste-Fans vorgesehene Kurve abgerissen und durch eine 5000 Zuschauer fassende Tribüne ersetzt. Bis zum Saisonstart sei außerdem die Erweiterung von Umkleidekabinen und Pressebereich erforderlich. Nötig für die Lizenz sei eine Gesamtinvestition von rund zehn Millionen Euro, die Finanzierung sei aus Sicht des Vereins "eine Gemeinschaftsaufgabe von Land und Stadt", sagte Lütje, Geschäftsführender Gesellschafter der Citti-Gruppe, dem Blatt. Komme es nicht zu einer schnellen Lösung, müsse Holstein Kiel in der Zweiten Liga zunächst ans Hamburger Millerntor oder auf die Lübecker Lohmühle ausweichen. Zur ersten Ausbaustufe gehört den Plänen zufolge auch der Bau eines 1800-Plätze-Parkhauses direkt neben dem Kieler Stadion.



OTS: Kieler Nachrichten newsroom: http://www.presseportal.de/nr/40115 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_40115.rss2



Pressekontakt: Kieler Nachrichten Chefredakteur Christian Longardt Telefon: 0431/903-2810 christian.longardt@kieler-nachrichten.de