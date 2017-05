Überraschend hat der US-Präsident FBI-Chef James Comey gefeuert. Trump wolle damit Vertrauen in die Behörde wiederherstellen. Zuvor erreichte ein Brief den US-Kongress, in dem es um eine Beraterin von Clinton ging.

US-Präsident Donald Trump hat überraschend FBI-Chef James Comey gefeuert. Das teilte das Weiße Haus am Dienstag (Ortszeit) mit. Dieser Schritt sei nötig gewesen, um nach einigen turbulenten Monaten das "öffentliche Vertrauen und die Zuversicht" in die wichtigste Sicherheitsbehörde des Landes wiederherzustellen, erklärte Trump in einer Mitteilung.

"Das FBI ist eine der am meisten geschätzten und respektierten Einrichtungen unserer Nation und heute markiert einen Neubeginn für das Kronjuwel unserer Strafverfolgung." Die Suche nach einem Nachfolger Comeys begann laut Weißem Haus sofort.

Justizminister Jeff Sessions sagte, Comey wurde entlassen, weil die Bundesbehörde einen "frischen Start" brauche. Der FBI-Direktor müsse jemand sein, der "treu den Regeln und Prinzipien" des Justizministeriums folge, schrieb Sessions in einem Brief an Trump. Der Nachfolger Comeys müsse zudem ein gutes Vorbild ...

Den vollständigen Artikel lesen ...