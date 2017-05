Profel, die Europäische Vereinigung der Obst- und Gemüseverarbeiter, und Freshfel, die Europäische Obst- und Gemüsevereinigung, tun sich zusammen, um ihre erste sektorübergreifende Konferenz zu veranstalten, die am Dienstag, dem 20. Juni 2017, in dem Thon Hotel EU, in Brüssel stattfinden wird. Sie steht unter dem Titel: "Obst & Gemüse...

Den vollständigen Artikel lesen ...