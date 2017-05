Die Menge an Gartenbauexporten der Region Murcia hat 2016 um 1,9% gegenüber 2015 abgenommen, wobei sie bei 2.488.568 Tonnen stand, so Daten von Proexport, die von dem Zoll stammen. Demgegenüber ist der Wert dieser Exporte in demselben Zeitraum um 3,9% auf 2.469 Millionen EUR gestiegen. ?Bildquelle: Shutterstock.com Der Präsident von Proexport, Juan Marín, betonte, dass...

