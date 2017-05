Die Erdbeersaison läuft in jenen Regionen bereits, wo die Klimabedingungen es schon erlauben. Und für die Obst- und Gemüseindustrie sind die Marketingbudgets manchmal knapp. Kampagnen im TV oder Radio sind rar, aber wir stimmen alle zu: Es sollte mehr davon geben! Bildquelle: Shutterstock.com Wie Freshfel in seinem Newsletter Fresh Times berichtet, will das neue Projekt von dem...

Den vollständigen Artikel lesen ...