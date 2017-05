Die Türkei protestiert, das Pentagon versucht sie zu beruhigen. Ziel der USA ist, mithilfe der Kurden die syrische Stadt Al-Rakka von der Terrororganisation Islamischer Staat zurückzuerobern.

US-Präsident Donald Trump hat am Montag angeordnet, kurdische Milizen in Syrien mit Waffen zu beliefern. Das geht aus einer Stellungnahme des Verteidigungsministeriums (Pentagon) hervor. Das Ministerium gab am Mittwoch ein Statement heraus, das sich an die Türkei richtet. Dort heißt es, die USA wollten weiterhin vor allem die "arabischen Elemente" innerhalb der "Syrischen Demokratischen Kräfte" (SDF) fördern, die sich zum Kampf gegen die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) zusammengeschlossen haben.

"Alle befreiten Gebiete sollen unter die Regierung der lokalen arabischen Syrer gestellt werden", heißt es. Das wichtigste Ziel der USA ist zurzeit die Rückeroberung der syrischen Stadt Al-Rakka, wie auch Verteidigungsminister Jim Mattis bei einem Treffen in Kopenhagen betonte. Al-Rakka gilt als de facto Hauptstadt des IS. Der Schritt trägt der Tatsache Rechnung, dass die Kurden für die USA wie auch für die Europäer wichtige Verbündete in der zerstrittenen Region sind. Auf der anderen Seite heizt der US-Präsident damit die Spannungen mit dem Nato-Partner Türkei an.

Laut US-Medien haben amerikanische ...

