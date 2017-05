DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" (Düsseldorf) zu den Grünen

Bundesweit dümpeln die Grünen in den Umfragen bei acht Prozent, in Nordrhein-Westfalen müssen sie um den Einzug in den Landtag zittern. In Schleswig-Holstein dagegen haben sie gezeigt, dass zweistellige Ergebnisse für die Ökopartei möglich sind. Das ist vor allem einem Politiker zu verdanken: Robert Habeck, Vize-Regierungschef und Umweltminister in Kiel, der im Januar nur knapp daran gescheitert war, Spitzenkandidat der Grünen im Bundestagswahlkampf zu werden. In seiner Heimat Schleswig-Holstein ist Habeck bereits als Königsmacher unterwegs: Er hat es mit in der Hand, welches Bündnis die kommenden Jahre in Kiel regieren wird./yyzz/DP/mis

