ESSEN (dpa-AFX) - Nach einem Rekordverlust von 16 Milliarden Euro 2016 und einem schwachen Start ins laufende Jahr tritt Eon -Chef Johannes Teyssen an diesem Mittwoch (10.00 Uhr) vor die Aktionäre. Allzu scharfe Kritik wird bei der Hauptversammlung in der Essener Grugahalle dennoch nicht erwartet: Aus Sicht vieler Fachleute hat Teyssen mit der teuren Aufteilung des Konzerns in alte und neue Energie und hohen Abschreibungen auf Kraftwerke reinen Tisch für einen Neustart gemacht.

Die Dividende soll sich mit 21 Cent pro Aktie mehr als halbieren. Immerhin schüttet der Konzern auch in der Krise aber noch Geld aus - anders als etwa Konkurrent RWE bei Stammaktien. Für die Zukunft setzt Eon unter anderem auf das stabile Netzgeschäft und neue "grüne" Produkte. Dazu wurde zum Beispiel vor kurzem eine Partnerschaft mit dem US-Internetkonzern Google geschlossen.

Eon hatte am Dienstag verkündet, dass sich der Gewinn im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr nahezu auf 628 Millionen Euro halbiert hatte./rs/DP/mis

