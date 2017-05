MÜNCHEN (dpa-AFX) - In der heißen Phase der Fusionsverhandlungen mit Praxair lädt der Industriegasekonzern Linde seine Aktionäre an diesem Mittwoch (10.00) zur Hauptversammlung. Eigentlich wollten Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle und der Vorstand den Anteilseignern bereits den unterschriebenen Vertrag vorlegen, doch die Verhandlungen mit dem US-Konzern dauern noch an. Nun gibt es nur einen Zwischenstand.

Anders als die Linde-Beschäftigten, die um ihre Arbeitsplätze und die Mitbestimmung bangen, sind die Investoren grundsätzlich für die Fusion. Linde und Praxair wollen sich zum größten Gasekonzern der Welt zusammenschließen und jährlich eine Milliarde Euro Synergien erzielen. Aber einige Investoren haben schon im Vorfeld den Ablauf kritisiert und Reitzle Führungschaos und Intransparenz angekreidet. Das lässt eine lebhafte Aussprache auf der Hauptversammlung erwarten.

Der erste Anlauf für die Fusion hatte im Vorstand für Streit gesorgt und war im Herbst gescheitert - unter dem neuen Vorstandschef Aldo Belloni scheint das Projekt jetzt unmittelbar vor dem Abschluss zu stehen. Die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) fordert, nicht nur den Aufsichtsrat, sondern auch die Aktionäre auf einer Hauptversammlung über die Fusion entscheiden zu lassen./rol/DP/mis

ISIN US74005P1049 DE0006483001

AXC0012 2017-05-10/05:49