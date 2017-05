JENA (dpa-AFX) - Die auf Ausrüstungen für Augenärzte spezialisierte Carl Zeiss Meditec AG legt am Dienstag in Jena ihre Halbjahresbilanz vor. Das Geschäftsjahr des umsatzstärksten börsennotierten Unternehmens in Thüringen läuft von Oktober bis Ende September. Im ersten Quartal hatte Zeiss Meditec einen Umsatzanstieg von 6,6 Prozent auf 280,0 Millionen Euro verbucht. Der Gewinn vor Steuern und Zinsen (Ebit) wuchs auf 44,2 Millionen Euro. Das TecDax -Unternehmen gehört zum baden-württembergischen Zeiss-Konzern (Oberkochen) und beschäftigt rund 3000 Mitarbeiter im In- und Ausland./ro/DP/zb

