FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 10. Mai:

TERMINE MIT ZEITANGABE 03:30 CHN: Verbraucherpreise 04/17 07:00 CH: Swiss Life Q1 Zwischenmitteilung 07:00 D: HeidelbergCement Q1-Zahlen (10.00 h HV) 07:00 D: Brenntag Q1-Zahlen 07:00 D: Hochtief Q1-Zahlen (10.30 h HV) 07:00 D: LEG Q1-Zahlen 07:00 D: Carl Zeiss Meditec Halbjahreszahlen 07:00 F: Axa Q1 Umsatz (11.00 Pk) 07:00 NL: ING Q1-Zahlen 07:00 NL: Ahold Delhaize Q1-Zahlen 07:15 D: Hannover Rück Q1-Zahlen (8.00 h Call) 07:20 D: Norma Q1-Zahlen 07:30 D: Evotec Q1-Zahlen 07:30 D: Scout24 Q1-Zahlen 07:30 D: Bechtle Q1-Zahlen 07:30 D: Axel Springer Q1-Zahlen (10.00 h Call) 07:30 F: Suez Q1-Zahlen 07:45 I: Eni Q1-Zahlen 08:00 A: Verbund Q1-Zahlen 08:00 J: Toyota Jahreszahlen 08:00 D: Leoni Q1-Zahlen (11.30 h Call) 08:00 D: PNE Wind Q1-Zahlen 08:00 NL: Wolters Kluwer Q1 Trading Update 08:45 F: Industrieproduktion 03/17 10:00 I: Industrieproduktion 03/17 10:00 D: Verband der Chemischen Industrie (VCI) Q1-Bericht 2017 10:00 D: Volkswagen Hauptversammlung 10:00 L: Braas Monier Building Hauptversammlung, Luxemburg 10:00 D: Takkt Hauptversammlung, Ludwigsb. 10:00 D: K+S Hauptversammlung, Kassel 10:00 D: Linde Hauptversammlung, München 10:00 D: Eon Hauptversammlung, Essen 10:00 D: SAP Hauptversammlung, Mannheim 10:00 D: Volkswagen Hauptversammlung, Hannover 10:00 D: Drägerwerk Hauptversammlung, Lübeck 11:00 D: Bankenverband VÖB Pk Zinsprognose, Frankfurt 11:00 GR: Verbraucherpreise 04/17 13:00 D: Lufthansa Verkehrszahlen 04/17 13:00 EU: Rede von EZB-Präsident Draghi in Den Haag 14:30 USA: Im- und Exportpreise 04/17 16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche) 18:00 USA: Rede von Fed's Rosengren 19:20 USA: Rede von Fed's Kashkari in Minnesota TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE A: Wienerberger Q1-Zahlen D: Biotest Q1-Zahlen D: OHB Systems Q1-Zahlen D: Berentzen-Gruppe Q1-Zahlen D: LEG Immobilien Q1-Zahlen E: Gamesa Q1-Zahlen F: PSA - Hauptversammlung zur Opel-Übernahme, Paris I: UniCredit Q1-Zahlen USA: 21st Century Fox Q1-Zahlen USA: Symantec Corporation Q1-Zahlen USA: Mylan Q1-Zahlen SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Fortsetzung Prozess gegen die Wirtschaftsprüfer des ehemaligen Drogeriemarktkönig Anton Schlecker 09:30 D: Kabinettssitzung + anschl. Sitzung des Kabinettsausschusses "Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union", u.a. mit Bundeskanzlerin Angela Merkel 10:00 D: Vorstellung der Asset-Management-Studie Deutschland 2017 von EY Real Estate, Frankfurt 10:30 D: Dekra - Jahres-Pk, Stuttgart 11:00 D: Pk Sektkellerei Henkell zum Geschäftsjahr 2016, Wiesbaden 11:00 D: Commerzbank stellt Umfrage "Next Generation: Neues Denken für die Wirtschaft" zu Unternehmerperspektiven im Mittelstand vor, Kiel 11:00 D: Hessischer Staatsgerichtshof will im Streit um Einschränkung des Streikrechts Entscheidung verkünden 12:00 D: Pk zu Produktneuheiten 2017 des Wohnwagen-Herstellers Hymer D: 7. Tagesspiegel eMobility Summit "Elektro-Auto - wie ist die Million zu schaffen?" (bis 10.05.) D: Beginn Mai-Steuerschätzung. Die Ergebnisse werden am 11.05.2017 in Berlin bekanntgegeben. D: Messen Transport Logistic und Air Cargo Europe (bis 12.05.) Internationale Messen für Logistik, Mobilität, IT und Supply Chain Management, München D: Windforce 2017 - Branchentreffen der Offshore-Windindustrie (bis 11.05.), Bremerhaven KHM: Konferenz des World Economic Forum zu ASEAN-Staaten in Phnom Penh

