Apple: Und schon wieder ein neuer Rekord!

Apple (WKN: 865985 / ISIN: US0378331005) hat es schon wieder getan. Die Wall Street ist um einen neuen Rekord reicher.

Konkret wurde erstmals die Schwelle von 800 Mrd. US-Dollar bei der Marktkapitalisierung eines Unternehmens überschritten. Und das ganz ohne neue Zahlen. Aber der Reihe nach. Die Zahlen zum zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2016/17 kamen bekanntlich in einer ersten Reaktion nicht ganz so gut am Markt an. Wenige Tage später sieht es aber schon wieder ganz anders aus.

"Schuld" an der neu entfachten Euphorie ist wieder einmal Warren Buffett. Nachdem das Orakel von Omaha bereits im letzten Jahr für viele überraschend bei Apple investierte, hat er auf der Hauptversammlung von Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2 / ISIN: US0846707026) bestätigt, dass er seinen Anteil an Apple sogar noch weiter erhöht hat.

Einer der Gründe, warum Warren Buffett so sehr von Apple begeistert ist, ist das iPhone. Nicht nur, dass es ein tolles Produkt ist (wir selbst sind ebenfalls begeisterte iPhone-Nutzer) - bald kommt das mit Spannung erwartete Jubiläums-iPhone auf den Markt. Auch aus ökonomischer Sicht kann sich das Smartphone sehen lassen. Betrachten Sie einmal diese Zahlen:

