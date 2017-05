=== 06:45 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 1Q, Zaandam *** 07:00 DE/Hochtief AG, Ergebnis 1Q (10:30 HV), Essen *** 07:00 DE/Brenntag AG, Ergebnis 1Q (14:00 Telefonkonferenz), Mülheim/Ruhr *** 07:00 DE/Heidelbergcement AG, Ergebnis 1Q (10:00 HV), Heidelberg 07:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, Ergebnis 1H, Jena *** 07:00 FR/Axa SA, Umsatz 1Q, Paris *** 07:00 NL/ING Groep NV, Ergebnis 1Q, Amsterdam *** 07:05 DE/LEG Immobilien AG, Ergebnis 1Q, Düsseldorf *** 07:15 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis 1Q (08:00 Telefonkonferenz; 11:00 HV), Hannover *** 07:20 DE/Norma Group SE, Ergebnis 1Q, Maintal *** 07:30 DE/Axel Springer SE, Ergebnis 1Q (10:00 Telefon-PK), Berlin 07:30 DE/Bechtle AG, Ergebnis 1Q, Neckarsulm 07:30 DE/Evotec AG, Ergebnis 1Q (14:00 Telefonkonferenz), Hamburg 07:30 DE/Scout24 AG, Ergebnis 1Q, München *** 07:45 IT/Eni SpA, Ergebnis 1Q, Rom *** 08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 1Q, Wien *** 08:00 DE/Leoni AG, Ergebnis 1Q (11:30 Telefonkonferenz), Nürnberg *** 08:00 JP/Toyota Motor Corp, Jahresergebnis, Toyota City *** 08:45 FR/Industrieproduktion März PROGNOSE: +1,0% gg Vm zuvor: -1,6% gg Vm 09:00 DE/Biotest AG, Ergebnis 1Q, Dreieich 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 10:00 IT/Industrieproduktion März PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,6% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vm/+1,9% gg Vj *** 10:00 DE/Eon SE, HV, Essen *** 10:00 DE/SAP SE, HV, Mannheim *** 10:00 DE/Volkswagen AG (VW), HV, Hannover *** 10:00 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht 1Q 10:00 DE/Bundesverfassungsgericht, Mündliche Verhandlung zur "Information des Parlaments zu Finanzmarktaufsicht und Deutsche Bahn" (seit 9.5.), Karlsruhe 10:00 DE/Hamborner Reit AG, HV, Mülheim an der Ruhr 10:00 DE/Linde AG, HV, München 10:00 DE/Takkt AG, HV, Ludwigsburg 10:00 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, HV, Lübeck 10:00 DE/K+S AG, HV, Kassel 10:30 DE/IW-Chef Hüther, PK zum Fachkräftemangel in den MINT-Berufen, Berlin *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 11:00 DE/Compugroup Medical SE, HV, Koblenz 11:00 DE/Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB), PK zur Zinsprognose, Frankfurt *** 12:00 FR/OECD, Frühindikator März 13:00 NL/EZB-Präsident Draghi, Meinungsaustausch mit dem Oberhaus über die EZB-Geldpolitik, Den Haag 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Verkehrszahlen April, Frankfurt 13:30 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 1Q, Mailand *** 14:30 US/Import- und Exportpreise April Importpreise PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) 18:00 ES/Gamesa Corporacion Tecnologica SA, Ergebnis 1Q, Zamudio 18:00 US/Fed, Rede von Boston-Fed-Präsident Rosengren (2017 nicht-stimmberechtigt im FOMC), South Burlington 19:20 US/Fed, Rede von Minneapolis-Fed-Präsident Kashkari (2017 stimmberechtigt im FOMC), Minneapolis ===

