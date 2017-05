US-Präsident Donald Trump entlässt überraschend den FBI-Chef James Comey und begründet es mit der E-Mail-Affäre um Hillary Clinton. Kritiker sprechen von Vertuschung und ziehen Vergleiche zu Nixons Watergate.

US-Präsident Donald Trump hat überraschend den umstrittenen FBI-Chef James Comey entlassen und damit einen politischen Proteststurm entfacht. Das Präsidialamt begründete am Dienstag den Schritt mit Comeys Vorgehen in der E-Mail-Affäre um Hillary Clinton unmittelbar vor der Präsidentenwahl. Hochrangige Demokraten verwiesen jedoch darauf, dass Comey eine von mehreren Ermittlungen wegen der mutmaßlichen russischen Einflussnahme auf die Wahl leite. Während einige Republikaner den Schritt lobten, zeigten sich andere verstört. Kritiker zogen Parallelen zum Vorgehen von Präsident Richard Nixon in der Watergate-Affäre.

Das Präsidialamt veröffentlichte einen Brief Trumps an Comey, in dem es hieß, der Direktor könne seine Behörde "nicht mehr effektiv führen". Es sei "zwingend notwendig", einen neuen Chef zu finden, um das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Bundespolizei wiederherzustellen. Unter Berufung auf eine Beurteilung des Justizministeriums hieß es, Comey hätte seine Schlussfolgerungen in der E-Mail-Affäre nicht Ende Oktober - der heißen Phase des Wahlkampfs - veröffentlichen dürfen. Es sei unverständlich, warum Comey sich der Einsicht verschließe, dass diese Entscheidung "nach fast einhelliger Einschätzung falsch" gewesen sei. Das FBI untersteht dem US-Justizministerium.

Die Entlassung "riecht nach einer Vertuschung" und sei Teil eines Versuches, die ...

