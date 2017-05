Diese Börsenweisheit kennen Sie: Lege nicht alle Eier in einen Korb. Das Verteilen auf mehrere Körbe nennt man Diversifikation. Das senke das Investitionsrisiko, so die landläufige Auffassung - leider ein Irrglaube.

Die Diversifikation ist der zentrale Eckpfeiler im modernen Geldanlagemanagement geworden. Sie wurde populär mit der Portfoliotheorie, wie sie Harry M. Markowitz (*1927) maßgeblich entwickelt hat.

Markowitz führte ein Risikomaß ein, die "Volatilität" (weniger pompös gesprochen: die "Standardabweichung"). Sie misst, vereinfacht gesprochen, das Auf und Ab der Börsenkurse in einem bestimmten Zeitraum. Markowitz entdeckte Folgendes: Wenn die Renditen, die sich mit Aktien erzielen lassen, nicht perfekt miteinander korreliert sind, lässt sich das Portfoliorisiko verringern, wenn man diversifiziert.

Wenn die Rendite von Aktie X und Aktie Y vollständig positiv korreliert sind, führt eine Mischung aus ihnen zu einem Rendite-Risikoprofil, das der schwarzen Linie entspricht. Sind die Renditen unkorreliert, lässt sich bis zu einem bestimmten Punkt (hier A auf der blauen Linie) das Risiko vermindern bei steigender Rendite. Sind die Renditen hingegen vollständig negativ korreliert, kann man eine positive Rendite bei einem Risiko von null erreichen (Punkt B auf der roten Linie).

Markowitz hat die Finanzindustrie im Sturm erobert. Seine Portfoliotheorie wird als Standard für die aufgeklärte Geldanlage angesehen und wie folgt praktiziert: Diversifiziere Dein Portfolio, investiere in verschiedene Vermögensklassen. Wenn Du kannst, teile Dein Vermögen auf in Aktien, Anleihen, Häuser und Grundstücke, Kunst und anderes mehr. Diversifiziere aber auch innerhalb der einzelnen Vermögensklassen.

Diversifiziere beispielsweise den Teil des Portfolios, der in Aktien angelegt wird: Investiere in viele, in 60, 80 oder noch mehr Aktien. Diversifiziere aber nicht nur in Bezug auf die Anzahl der Aktien, diversifiziere auch nach Branchen: Investiere in Maschinenbauaktien, Banken- und Versicherungsaktien und Pharmaaktien. Und: Diversifiziere die Regionen: Aktien aus dem Euroraum, den USA, Japan und China.

Wohlgemerkt: All diese Empfehlungen speisen sich aus Markowitz' Risikomaß Volatilität. Die wichtige Frage, die sich daher stellt, lautet: Ist es überhaupt sinnvoll, Risiko mit dem Auf und Ab der Börsenkurse gleichzusetzen? Markowitz' Anhänger haben zunächst einmal das folgende Problem: Die Volatilität wird aus vergangenen Börsenkursen errechnet. Aus ihnen lässt sich jedoch aus logischen Gründen nicht auf künftige Kursschwankungen schließen.

Ein Investor, der sich auf die Volatilität ...

