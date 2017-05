Jeden Tag gehen in der Schweiz durchschnittlich drei Bauernbetriebe ein. In den letzten zehn Jahren waren mehr als 10'000 Höfe betroffen. So trocken sich die Zahlen des Bundesamts für Statistik auch lesen, immer geht es um Menschen, um das Schicksal einer Familie, um das Ende einer Tradition, die vielleicht seit Generationen gepflegt worden ist. Filmautorin Martina Egi erzählt vier Geschichten zwischen Hoffnung, Realität und Enttäuschung. Mitten aus der Schweiz.

