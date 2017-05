Daimler verzichtet in den USA auf einen Antrag für die Zulassung von Dieselmodellen in diesem Jahr. Das Angebot werde ständig mit Blick auf die Wünsche der Kunden angepasst, erklärte ein Sprecher von Mercedes-Benz USA am Dienstag in einer E-Mail. Er verwies zudem auf den erhöhten Aufwand, den solche Anträge in den USA mit sich bringen würden.

Den vollständigen Artikel lesen ...