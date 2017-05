Zürich/Ahmedabad (awp) - Torrent Pharma hat von Novartis die Rechte an den Medikamenten Regestone und Pregachieve in Indien erworben. Die Hormonpräparate werden bei der Behandlung von abnormem Regelblutungen, Wechseljahrsbeschwerden oder Unfruchtbarkeit eingesetzt, wie das Unternehmen mit Sitz in Ahmedabad im Bundesstaat ...

