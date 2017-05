Zürich - Nach einer erfolgreichen ersten Spielzeit mit Music Director Daniel Hope schreitet das Zürcher Kammerorchester in die nächste Saison. Kein Stein bleibt auf dem anderen: Das ZKO zieht in zwei neue Spielstätten in Zürich, baut das ZKO-Haus aus und geht unter dem Motto «Art is in Residence» experimentelle Verbindungen mit anderen Kunstformen ein.

Mit dem stetigen Aufwärtstrend seit der Saison 2013/14 und dem dementsprechend angenehmen Fahrtwind zeigt sich Executive Director Michael Bühler höchst zufrieden: «Wenn die Klassik in der Krise steckt, dann nicht beim ZKO. Dies verdanken wir dem stetigen Ausbau unserer innovativen Konzertideen, unserer Jugendarbeit sowie der ausgezeichneten Qualität unseres Orchesters». In der Saison 2015/16 verzeichnete das ZKO eine Rekordauslastung von durchschnittlich 82 Prozent. Seit der Saison 2013/14 konnte dieser Wert um fast 30 Prozent gesteigert werden. Auch die absoluten Besucherzahlen sind gestiegen: Besuchten 2014/15 noch 54?335 Personen ein ZKO-Konzert, waren es in der letzten Saison bereits 61?994 (siehe Grafik).

Art is in Residence - die Kunst, sich mit Kunst zu verbinden

Das ZKO ruht sich nicht auf Zahlen aus, sondern arbeitet unermüdlich an neuen Ideen und Konzepten. Eines davon ist «Art is in Residence», das neue Motto der Saison 2017/18. Neben klassischen Konzerten bietet das ZKO Konzerte in Kooperation mit verschiedenen Künstlern an. Kinetic Painter Norman Perryman, Wildlife-Fotograf David Yarrow, Ballett-Choreograph Heinz Spoerli, Schauspielerin ...

