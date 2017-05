Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AUTOMOBILBRANCHE - Die EU-Ratspräsidentschaft will schnell Konsequenzen aus der VW-Affäre ziehen. Die Regierung von Malta habe einen Kompromiss erarbeitet, mit dem der Streit um strengere Regeln bei der Marktaufsicht in der Automobilbranche beigelegt werden soll. Malta lehne sich im Wesentlichen an die Vorschläge an, die die EU-Kommission vorgelegt hat. Ein wichtiger Unterschied betreffe die Typgenehmigung. Von den Mitgliedsstaaten soll der Vorstoß am Mittwoch erörtert werden. (Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten)

ABGASAFFÄRE - Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt sorgt erneut mit seinem Vorgehen in der Dieselaffäre für Ärger. Der CSU-Politiker reichte laut Handelsblatt in letzter Minute in Brüssel umfangreiche Änderungswünsche zur geplanten Reform der EU-Abgastests ein, ohne sich in der Bundesregierung abzustimmen. Der Vorgang sei am Dienstag auf Ebene der Staatssekretäre etwa mit dem Umweltministerium heftig diskutiert worden, hieß es in Regierungskreisen. Auch in Brüssel sorgt der Vorstoß Dobrindts für erheblichen Unmut. (Handelsblatt S. 11)

DIESEL - "Der Einbruch der Gebrauchtwagenpreise bei Dieselfahrzeugen wird schnell kommen und dann wird es dramatisch, dann gibt es eine Lawine", sagt Ferdinand Dudenhöffer vom Center Automotive Research (CAR) der Uni Duisburg-Essen. "Nur wer schnell ist, bekommt dann noch einen akzeptablen Preis." Das werde den Preisverfall beschleunigen. Auch Stefan Bratzel vom Center of Automotive Management (CAM) geht von einem Preiseinbruch in nächster Zeit aus. (Welt S. 9)

VERSICHERER - Die Finanzaufsicht Bafin fordert von der Bundesregierung, die Lebensversicherer zu entlasten. Anderenfalls könnten sie größere Probleme wegen der Niedrigzinsen bekommen. "Die Situation der deutschen Lebensversicherer ist nach wie vor ernst", sagte Frank Grund, Chef der Versicherungsaufsicht bei der Bafin. Die Änderung soll Anfang 2018 kommen und schon für das Jahr gültig sein, schlägt die Behörde vor. Die Bafin will der Branche durch eine Entschärfung der Regeln für die Berechnung der sogenannten Zinszusatzreserve (ZZR) helfen. Derzeit müssen Versicherer jedes Jahr Milliardensummen zurückstellen, um einen Puffer gegen die Niedrigzinsen zu schaffen. (SZ S. 20)

HANDWERK - Wer derzeit einen Handwerker sucht, sollte ein gewisses Maß an Ausdauer mitbringen. Denn die Auftragslage im Handwerk ist derart phänomenal, dass die Kunden je nach Region und Branche durchaus Geduld aufbringen müssen, bis ihnen ihr Installateur, Maler oder Heizungsbauer einen Termin gewährt. Wie sehr es brummt in dem Wirtschaftszweig, zeigt ein noch unveröffentlichter Konjunkturbericht des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH), der der FAZ vorab vorlag. (FAZ S. 15)

FACHKRÄFTE - Wer einen neuen Arbeitsplatz sucht, hat in Deutschland so viel Auswahl wie nie zuvor. Im ersten Quartal ist die Zahl der offenen Stellen auf 1,066 Millionen gestiegen und hat einen neuen Höchststand erreicht. Das geht aus am Dienstag veröffentlichten Berechnungen des staatlichen Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hervor, die auf einer repräsentativen Befragung von rund 8.000 Unternehmen beruht. Dagegen wird es für Unternehmer immer schwieriger, geeignetes Personal zu finden. "Die Kräfteverhältnisse am Arbeitsmarkt haben sich in den vergangenen Jahren komplett gewandelt", sagt IAB-Wissenschaftler Alexander Kubis der FAZ. (FAZ S. 15)

IWF - Der Internationale Währungsfonds (IWF) will von Deutschland einen stärkeren Kampf gegen Ungleichheit fordern. Die Bundesregierung müsse mehr zur Stärkung des "inklusiven Wachstums" tun, schreibt der IWF in dem Entwurf seines diesjährigen Deutschland-Berichts laut Handelsblatt. Die erste Bilanz der IWF-Analyse soll am 15. Mai erscheinen. (Handelsblatt S. 8)

FRANKREICH - "Die Franzosen müssen ihre Probleme selbst lösen", sagte Clemens Fuest, Präsident des Wirtschaftsinstituts Ifo, in einem Interview. Fuest setzt auf Reformen und einen Imagewandel in Paris. Von Emmanuel Macrons Ideen für Europa hält er weniger. (SZ S. 17)

BREXIT - Anträge auf einen britischen Pass von Europäern, die nicht in Großbritannien leben, haben seit dem Brexit-Referendum um mehr als ein Drittel zugelegt. Nach Informationen der Financial Times, die die Daten von der britischen Passbehörde hat zusammenstellen lassen, haben 13.070 EU-Bürger 2016 einen Pass des Vereinigten Königreichs beantragt. In Deutschland hat das Reisedokument besonders an Beliebtheit gewonnen. 2.140 Bewerbungen kamen aus der Bundesrepublik, 60 Prozent mehr als im Vorjahr. (Welt S. 13)

KRANKENHÄUSER - Die Notfallversorgung in deutschen Krankenhäusern wird immer stärker zum Zankapfel zwischen Krankenhausträgern und niedergelassenen Ärzten. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) warf den Kassenärzten am Dienstag vor, zu viele Patienten an die Krankenhausambulanzen zu verweisen. "Es kommt der Verdacht auf, dass den Kliniken Behandlungskosten aufgebürdet werden, um die Budgets der Kassenärztlichen Vereinigungen zu schonen", sagte DKG-Hauptgeschäftsführer Georg Baum. Dahinter steht der Vorwurf, die Kassenärzte kämen ihrem Gesetzesauftrag nur unzureichend nach, die ambulante ärztliche Versorgung auch nachts, am Wochenende und an Feiertagen sicherzustellen. (FAZ S. 1)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/pi/mgo

(END) Dow Jones Newswires

May 10, 2017 00:23 ET (04:23 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.