PEKING (dpa-AFX) - In China hat die Inflation etwas angezogen. Die Verbraucherpreise seien im April um 1,2 Prozent gestiegen, teilte das nationale Statistikamt am Mittwoch in Peking mit. Damit fiel die Teuerung etwas höher aus als Experten erwartet hatten. Im März hatte die Inflationsrate 0,9 Prozent betragen. Die allenfalls moderate Inflation auf Verbraucherebene gibt der chinesischen Notenbank Spielraum, die Binnenkonjunktur mit ihrer lockeren Geldpolitik weiter zu unterstützen./zb/stb

