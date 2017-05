Biotest AG: Biotest setzt im ersten Quartal 2017 110,5 Mio. EUR um

Biotest setzt im ersten Quartal 2017 110,5 Mio. EUR um

Dreieich, 10. Mai 2017. Im ersten Quartal 2017 erwirtschaftete die Biotest Gruppe in den fortgeführten Geschäftsbereichen Umsatzerlöse in Höhe von 110,5 Mio. EUR nach 133,6 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Dies entspricht einem prozentualen Rückgang von 17,3 %. Der Rückgang in Höhe von 26,5 Mio. EUR ist auf Umsatzminderungen aus dem erfolgten Rückruf verschiedener Chargen des Produkts Humanalbumin und damit verbundenen Vertragsstrafen wegen Fehllieferungen zurückzuführen. Ursache für den Rückruf ist ein inzwischen behobener technischer Defekt bei der Produktion eines Zwischenproduktes von Humanalbumin. Ohne diese Effekte hätte sich ein Umsatzanstieg um 2,5 % auf 137,0 Mio. EUR ergeben, der im Rahmen der ursprünglichen Prognose gelegen hätte.

Das EBIT der fortgeführten Geschäftsbereiche belief sich im ersten Quartal 2017 auf -24,9 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahreswert von 17,0 Mio. EUR. Im Kernsegment Therapie wurde in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2017 ein EBIT in Höhe von -33,0 Mio. EUR erzielt (Vorjahr: 9,4 Mio. EUR). Wesentliche Ursache für diese Entwicklung waren einmalige Aufwendungen aus Abschreibungen in Höhe von 9,1 Mio. EUR auf Bestände des Produktes Humanalbumin, die aufgrund technischer Probleme bei der Herstellung nicht mehr verkauft werden können, Umsatzminderungen in Höhe von 26,5 Mio. EUR infolge des Rückrufs sowie sonstige Kosten der Rückrufaktion in Höhe von 1,7 Mio. EUR.

Das Ergebnis nach Steuern der fortgeführten Geschäftsbereiche in Höhe von -16,7 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: 10,3 Mio. EUR) ist in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2017 beeinflusst durch die beschriebenen Sondereffekte im Zusammenhang mit dem Rückruf des Produkts Humanalbumin.

Ausblick: Der Vorstand hat am 26. April 2017 bekannt gegeben, dass er für das Jahr 2017 für die fortgeführten Geschäftsbereiche aufgrund des technischen Defekts bei der Produktion von Humanalbumin und der damit verbundenen Rücknahme von bereits verkauften Endprodukten sowie der Lieferengpässe bei Humanalbumin im laufenden Geschäftsjahr nunmehr einen Umsatz auf Vorjahresniveau erwartet, nachdem zuvor ein Umsatzanstieg im niedrigen einstelligen Prozentbereich prognostiziert wurde. Die Prognose für das EBIT der fortgeführten Geschäftsbereiche in Höhe von 46 bis 48 Mio. EUR wird um etwa 25 bis 30 Mio. EUR reduziert.

Vor dem Hintergrund des angekündigten Angebots haben wir die Hauptversammlung auf den 30. August 2017 verschoben.

Die Quartalsmitteilung ist auf der Internetseite des Unternehmens unter http://www.biotest.com/de/de/investor_relations/news_und_publikation en_/publikationen/quartalsberichte.cfm abrufbar.

Über Biotest Biotest ist ein Anbieter von Plasmaproteinen und biotherapeutischen Arzneimitteln. Mit einer Wertschöpfungskette, die von der vorklinischen und klinischen Entwicklung bis zur weltweiten Vermarktung reicht, hat sich Biotest vorrangig auf die Anwendungsgebiete Klinische Immunologie, Hämatologie und Intensiv- und Notfallmedizin spezialisiert. Biotest entwickelt und vermarktet Immunglobuline, Gerinnungsfaktoren und Albumine, die auf Basis menschlichen Blutplasmas produziert werden und bei Erkrankungen des Immunsystems oder der blutbildenden Systeme zum Einsatz kommen. Darüber hinaus entwickelt Biotest monoklonale Antikörper, unter anderem in den Indikationen Blutkrebs und Systemischer Lupus Erythematodes (SLE), die biotechnologisch hergestellt werden. Biotest beschäftigt weltweit mehr als 2.500 Mitarbeiter. Die Vorzugsaktien der Biotest AG sind im SDAX der Deutschen Börse gelistet.

