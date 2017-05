The following instruments on XETRA do have their first trading day 10.05.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 10.05.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A11P8V8 SAARLAND LSA R.2 17/32 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2DALF4 PROCREDIT HOLDING 17/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB4ZS2 BAY.LDSBK.IS. 17/20 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB4ZU8 BAY.LDSBK.IS. 17/22 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CQ08 DZ BANK CLN E.9288 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DL19TP4 DT.BANK MTN 17/22 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB2JY2 LB.HESS.THR. IHS 17/25 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4QE5 LB.HESS.THR.CARRARA05R/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4QY3 LB.HESS.THR.CARRARA 17/28 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH6J76 HSH NORDBANK FZ 5 17/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA US031162CK45 AMGEN 17/19 BD02 BON USD N

CA XFRA US031162CL28 AMGEN 17/19 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA US031162CM01 AMGEN 17/20 BD02 BON USD N

CA XFRA US031162CN83 AMGEN 17/20 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA US458140AX85 INTEL CORP. 17/27 BD02 BON USD N

CA XFRA US458140AY68 INTEL CORP. 17/47 BD02 BON USD N

CA XFRA US458140AZ34 INTEL CORP. 17/20 BD02 BON USD N

CA XFRA US458140BB56 INTEL CORP. 17/22 BD02 BON USD N

CA XFRA US458140BC30 INTEL CORP. 17/22 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA US458140BD13 INTEL CORP. 17/24 BD02 BON USD N

CA XFRA US45905UG408 WORLD BK 17/22 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS1310971079 INTL FIN. CORP. 15/19 BD02 BON BRL N

CA XFRA XS1435770232 KOREA DEV.BK 16/19 MTN BD02 BON BRL N

CA 3KF XFRA CA13765K1030 CANNABIS WHEAT. INC. EQ00 EQU EUR N