The following instruments on XETRA do have their last trading day on 10.05.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 10.05.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS0782708456 VOLKSWAGEN INTL 12/17 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1066388700 BOC (LUX) 14/17 MTN BD01 BON CNY N

CA XFRA DE000A1PGMD0 IKB DT.IND.BK.MTN 13/17 BD02 BON EUR N

CA XFRA HK0000199114 SINOCHEM OFFS.CAP. 14/17 BD02 BON CNY N

CA XFRA HK0000199361 PW CONST.CRP.OF CH.14/17 BD02 BON CNY N

CA XFRA US001546AL46 AK STEEL CORP. 2020 BD02 BON USD N

CA XFRA US00828EBC21 AFR. DEV. BK 14/17 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US031162BQ24 AMGEN 12/17 BD02 BON USD N

CA XFRA US125581GM42 CIT GROUP INC.NEW 2017 BD02 BON USD N

CA XFRA US204386AK24 CGG SA 07/17 BD02 BON USD N

CA XFRA US21036PAF53 CONST.BRANDS 08/17 BD02 BON USD N

CA E6XA XFRA US30216BEX64 EXPORT DEV CND 14/17 BD02 BON USD N

CA XFRA US717081DP58 PFIZER INC. 14/17 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA US912828WH92 US TREASURY 2017 BD02 BON USD N

CA DSNA XFRA XS0287195233 DANSKE BK 07/UND. FLR MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS0299989813 SLOWAKEI 07/17 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS0300096491 GOLDM.S.GRP 07/17 MTN BD02 BON GBP N

CA XFRA XS0300998779 RSHB CAPITAL 07/17 REGS BD02 BON USD N

CA PFEA XFRA XS0301010145 PFIZER INC. 07/17 INTL BD02 BON EUR N

CA XFRA XS0552679879 SCF CAPITAL 10/17 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS0927127372 GENERAL ELECT. 13/17 MTN BD02 BON MXN N

CA FVZF XFRA XS0993264331 BK OF IREL.MRTG.BK 13/17 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1023447409 KRED.F.WIED.14/17 MTN TN BD02 BON TRY N

CA XFRA XS1066883205 VOLKSW.FIN.SERV 14/17 MTN BD02 BON NOK N