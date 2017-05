The following instruments on XETRA do have their last trading day on 10.05.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 10.05.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A0XFGF5 WL BANK AG PF.R226 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A0Z2N09 SPK.VERBAND IS 09/17 R.4 BD00 BON EUR N

CA 480S XFRA DE000A1G4PS9 SCHMOLZ+BICKEN. 12/19REGS BD00 BON EUR N

CA GZ2A XFRA DE000A1K0YD5 G.ZAMEK IS.12/17 BD00 BON EUR N

CA 2A5B XFRA DE000A1KQ177 ALBA GROUP NTS.11/18REG.S BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0FDQ1 DEKA STUFENZINS ANL 15/25 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JJ96 DZ BANK MTI E.15076 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ35970 DZ BANK IS.R.2814 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB1GM7 NORDLB IS.S.1572 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000SLB3909 LDSBK.SAAR OPF A390 BD00 BON EUR N

CA BA3Z XFRA DE0001143758 BUNDANL. KPS 15.5.17 BD01 BON EUR N

CA 99EE XFRA EU000A1G0AK5 EFSF 12/17 MTN BD01 BON EUR N

CA BRHA XFRA US084664BS99 BERKSHIRE HATH.FIN. 12/17 BD01 BON USD N

CA XFRA US133131AQ50 CAMDEN PTY TR. 2017 BD01 BON USD N

CA XFRA US136385AK78 CDN NATURAL RES 07/17 BD01 BON USD N

CA XFRA US225448AA76 CREDIT SUISSE (GG)UND.FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US32055RAR84 FIRST INDUSTR. 2017 BD01 BON USD N

CA XFRA US382550BC43 GOODYEAR TIRE RUBBER 2022 BD01 BON USD N

CA XFRA US655844AE88 NORFOLK SOUTHERN 2017 BD01 BON USD N

CA XFRA US717081DJ98 PFIZER INC. 14/17 BD01 BON USD N

CA XFRA US912810DY11 US TREASURY 2017 15.05 BD01 BON USD N

CA XFRA US912828GS32 US TREASURY 2017 BD01 BON USD N

CA XFRA US912833KM19 US TR.STRIPS05/15/2017INT BD01 BON USD N

CA XFRA USN45748AB15 INTERGAS C.AS. 07/17 REGS BD01 BON USD N