FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.05.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 11.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.05.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 11.05.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
4IV XFRA US46187W1071 INVITATION HOMES DL -,01 0.055 EUR
10H XFRA SE0007640156 SCANDIC HOTELS GP EO-,25 0.326 EUR
BEW XFRA CA2553311002 DIVERSIFIED ROYALTY 0.012 EUR
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.05.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 11.05.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
4IV XFRA US46187W1071 INVITATION HOMES DL -,01 0.055 EUR
10H XFRA SE0007640156 SCANDIC HOTELS GP EO-,25 0.326 EUR
BEW XFRA CA2553311002 DIVERSIFIED ROYALTY 0.012 EUR