FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

RHM XETR DE0007030009 RHEINMETALL AG 1.450 EUR

SW1 XETR DE000A1JBPV9 SHW AG 1.000 EUR

XONA XETR US30231G1022 EXXON MOBIL CORP. 0.707 EUR

WMT XETR US9311421039 WAL-MART STRS DL-,10 0.468 EUR

PFE XETR US7170811035 PFIZER INC. DL-,05 0.294 EUR

SDF1 XETR US48265W1080 K+S AG SP.ADR 1/2/O.N. 0.150 EUR

BCO XETR US0970231058 BOEING CO. DL 5 1.303 EUR

UZU XETR DE0007551509 UZIN UTZ AG O.N. 1.300 EUR

INN1 XETR NL0011821202 ING GROEP NV EO -,01 0.420 EUR

RAD XETR AT0000676903 RHI AG 0.750 EUR

O2D XETR DE000A1J5RX9 TELEFONICA DTLD HLDG AG 0.250 EUR

EVD XETR DE0005470306 CTS EVENTIM KGAA 0.980 EUR

HEIU XETR US42281P2056 HEIDELBERGCEM.UN.ADR 1/5/ 0.311 EUR

VOW5 XETR US9286624021 VOLKSWAGEN AG VZ ADR1/5 0.397 EUR

LIN1 XETR US5352232004 LINDE AG SP.ADR 1/10/O.N. 0.366 EUR

VOW4 XETR US9286623031 VOLKSWAGEN AG ADR 1/5/O.N 0.385 EUR

GS7A XETR US37733W1053 GLAXOSMITHKLINE SP. ADR/2 0.448 EUR