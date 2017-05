FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.05.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 11.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.05.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 11.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

4J2 XFRA US48020Q1076 JONES LANG LASALLE DL-,01 0.321 EUR

JBL XFRA US4663131039 JABIL CIRCUIT DL-,001 0.073 EUR

ASF XFRA US45778Q1076 INSPERITY INC. DL-,01 0.275 EUR

ID7 XFRA US45167R1041 IDEX CORP. DL-,01 0.340 EUR

WXF XFRA US4327481010 HILLTOP HLDGS INC. DL-,01 0.055 EUR

G7A XFRA US4005011022 GR.AERO.D.CEN.NOR.B ADR/8 1.547 EUR

PEO XFRA US30161N1019 EXELON CORP. 0.301 EUR

DUP XFRA US2635341090 DU PONT NEMOURS DL -,30 0.349 EUR

YCP XFRA US20825C1045 CONOCOPHILLIPS DL-,01 0.243 EUR

ELP XFRA US20441B4077 C. PARAN. EN. ADR PFD B 1 0.247 EUR

ENY XFRA US1717981013 CIMAREX ENERGY DL-,01 0.073 EUR

CFX XFRA US14040H1059 CAPITAL ONE FINL DL-,01 0.367 EUR

CNH XFRA US1261171003 CNA FIN. DL 2,50 0.229 EUR

C4F XFRA US1252691001 CF INDS HLDGS DL-,01 0.275 EUR

AT4 XFRA US03820C1053 APPLIED IND. TECHS 0.266 EUR

APC XFRA US0378331005 APPLE INC. 0.578 EUR

FDK XFRA US0298991011 AMERICAN STAT.WTR DL 2,50 0.222 EUR

QFI XFRA US0259321042 AMER. FINL GRP 1.377 EUR

FGA XFRA US0248351001 AMERICAN CAMPUS SBI DL-01 0.404 EUR

XFRA AU0000WBCHB2 WESTPAC BKG 2023 FLR 0.672 EUR

LID XFRA US0185811082 ALLIANCE DATA SYS. DL-,01 0.477 EUR

AGJ XFRA US0010841023 AGCO CORP. DL-,01 0.128 EUR

EKQ XFRA SG1B09007736 ELEC + ELTEK INTL SD-,80 0.055 EUR

BYY XFRA SE0003303627 BYGGMAX GROUP 0.249 EUR

BNF XFRA SE0000862997 BILLERUDKORSNAES SK 12,50 0.445 EUR

NWG XFRA SE0000426546 NEW WAVE GROUP AB B SK 3 0.140 EUR

SF7 XFRA SE0000323305 SOFTRONIC AB B SK 0,40 0.052 EUR

HMSB XFRA SE0000106270 HENNES + MAURITZ B SK-125 0.507 EUR

PEKB XFRA SE0000106205 PEAB AB B SK 5 0.373 EUR

YSON XFRA PTSON0AM0001 SONAE-SGPS, S.A. NA. EO 1 0.040 EUR

TEQ XFRA NO0010063308 TELENOR ASA NK 6 0.457 EUR

ZWS XFRA LT0000123911 TELIA LIETUVA EO -,29 0.030 EUR

4QI XFRA KYG982771092 XTEP INTL HOL.REGS HD-,01 0.007 EUR

AY7A XFRA KYG0535Q1331 ASM PAC.TECHN. NEW HD-,10 0.130 EUR

A8P XFRA KYG011981035 AGILE GRP HLDG.LTD.HD-,10 0.053 EUR