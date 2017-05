Bern - Elf Tage vor dem Urnengang liegen die Befürworter der Energiestrategie 2050 in Abstimmungsumfragen noch immer vorne. Allerdings ist ihr Vorsprung geschmolzen. Das Rennen um das neue Energiegesetz bleibt bis am 21. Mai offen.

Gemäss der dritten Onlineumfrage von Tamedia würden 53% Ja oder eher Ja stimmen, abgelehnt würde die Vorlage von 45%. 2% haben sich noch nicht festgelegt. Damit gewannen die Gegner an Terrain. Vor zehn Tagen hatten sich noch 55% für das Energiegesetz ausgesprochen. 42% waren dagegen. In der ersten Umfragewelle war der Unterschied zwischen Ja- und Nein-Anteil noch etwas grösser.

Nun würden gemäss der am Mittwoch veröffentlichten Onlineumfrage von Tamedia 48% das Energiegesetz annehmen und 5% eher Ja stimmen. Nein würden 41% stimmen, eher Nein 2%.

Gleicher Trend in SRG-Umfrage

Auch laut der neusten Telefonumfrage von gfs.bern im Auftrag der SRG ist vor der Schlussmobilisierung ein Nein-Trend ersichtlich. Jedoch hätten die Befürworter mit 56% immer noch eine absolute Mehrheit. Wäre am 29. April abgestimmt worden, hätten 37% ein Nein in die Urne gelegt. 7% wären unschlüssig gewesen.

In der SRG-Umfrage vor einem Monat waren noch 61% der Stimmberechtigten für das Energiegesetz und nur 30% bestimmt ...

