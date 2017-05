Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Jumbo SA -0,62% auf 15,95, davor 7 Tage im Plus (14,23% Zuwachs von 14,05 auf 16,05), VIG -0,9% auf 25,33, davor 6 Tage im Plus (7,76% Zuwachs von 23,72 auf 25,56), Vodafone 0% auf 205,15, davor 5 Tage im Plus (3,06% Zuwachs von 199,05 auf 205,15), TUI AG -0,14% auf 13,97, davor 5 Tage im Plus (5,11% Zuwachs von 13,31 auf 13,99), Deutsche Bank -0,6% auf 17,335, davor 5 Tage im Plus (5,51% Zuwachs von 16,53 auf 17,44), Gold Krugerrand 1/1 0% auf 1160,1, davor 5 Tage im Minus (-3,03% Verlust von 1196,4 auf 1160,1), Gold Philharmoniker 1/1 0% auf 1154,5, davor 5 Tage im Minus (-3,03% Verlust von 1190,6 auf 1154,5), Goldbarren (250g, philoro) 0% auf 9107, davor 5 Tage im Minus (-3,01% Verlust von 9390 auf 9107), Gold Maple Leaf 1/1 0% auf 1155,6, davor 5...

