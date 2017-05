Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) lag im ersten Quartal mit 20,3 Mio. Euro auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums, die Gewinnmarge blieb mit 2,1 % aber unter der vor einem Jahr von 2,5 %. Für das Gesamtjahr bestätigte Zalando aber sein Ziel, hier auf einen Wert zwischen 5 und 6 % zu kommen. Der Umsatz kletterte von Januar bis März um 23,1 % auf 980,2 Mio. Euro. Für das Gesamtjahr peilt das Unternehmen eine Steigerung zwischen 20 und 25 % an. br/>

Das Unternehmen will in diesem Jahr rund 200 Mio. Euro investieren - rund 10 % mehr als 2016. Das belastet natürlich den Gewinn. Das Geld soll z.B. in das Logistiknetzwerk fließen. So soll bis Jahresende ein Verteilzentrum in Schweden eröffnet werden, mit dem die durchschnittliche Lieferzeit in der Region auf ein bis zwei Tage gedrückt werden soll.br/>

Zalando steckt zudem viel Geld in das Marketing. So wurde mit dem US-Schauspieler James Franco als Aushängeschild gezielt die männliche Kundschaft angesprochen, weil man dort großes Potenzial sieht. Derzeit bestellen bei Zalando überwiegend Frauen. br/>

Bernecker Redaktion / www.bernecker.info