FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN

DEUTSCHLAND: - RUNTER - Nach einem weiteren Rekordhoch am Vortag dürfte der Dax zur Wochenmitte etwas nachgeben. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Mittwoch rund zwei Stunden vor dem Auftakt 0,16 Prozent tiefer auf 12 729 Punkte. Tags zuvor war er bis auf 12 783 Punkte geklettert und hatte damit seine gut zweiwöchige Rally auf 6 Prozent ausgebaut.

USA: - RICHTUNGSLOS - Ohne klaren Trend und nur wenig verändert sind die US-Aktienmärkte am Dienstag aus dem Handel gegangen. Während die 30 wichtigsten Standardaktien überwiegend Einbußen hinnehmen mussten, zeigten sich Technologiewerte mehrheitlich im Plus, was dem Nasdaq-Index im frühen Handel ein Rekordhoch bescherte. Angesichts sinkender politischer Risiken nach dem Wahlausgang in Frankreich richteten die Anleger ihr Augenmerk nun wieder verstärkt auf die US-Geldpolitik, sagte ein Investmentstratege.

ASIEN: - HOCH - Asiens Aktienmärkte haben am Mittwoch zugelegt. Die Gewinne hielten sich dabei aber in Grenzen. Etwas kräftiger aufwärts ging es in Hongkong. Michael Hewson vom Broker CMC Markets stellte die Frage, ob es an den Aktienmärkten insgesamt nicht zunächst einen Rückschlag geben müsse bevor es weiter aufwärts gehe.

DAX 12.749,12 0,43% XDAX 12.741,61 0,27% EuroSTOXX 50 3.649,08 0,19% Stoxx50 3.257,68 0,43% DJIA 20.975,78 -0,17% S&P 500 2.396,92 -0,10% NASDAQ 100 5.678,31 0,34% Nikkei 225 19.886,95 0,22% (6:55 Uhr)

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN: - BEHAUPTET - Der Bund-Future sollte gut behauptet in den Tag starten und im Tagesverlauf zwischen 159,70 und 161,15 schwanken, schrieb Dirk Gojny von der National-Bank.

Bund-Future 160,39 -0,05%

DEVISEN: - EURO UNTER 1,09 DOLLAR - Der Eurokurs hat sich wieder etwas gefangen. Am Mittwochmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0892 US-Dollar und konnte damit einen Teil der Verluste des Vortages wettmachen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,0888 (Montag: 1,0938) Dollar festgesetzt.

(Alle Kurse 7:15 Uhr) Euro/USD 1,0892 0,16% USD/Yen 113,82 -0,14% Euro/Yen 123,97 0,01%

ROHÖL - TEURER - Die Ölpreise sind am Mittwoch im frühen Handel leicht gestiegen. Am Markt wurden Lagerdaten aus den USA als Grund genannt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli kostete am Morgen 49,03 US-Dollar. Das waren 30 Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Juni-Lieferung stieg um 34 Cent auf 46,22 Dollar.

