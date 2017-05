PARIS (dpa-AFX) - Der französische Versicherer Axa kauft erneut eigene Anteile zurück. Das neue Rückkaufprogramm umfasse bis zu 37 Millionen Aktien, teilte der Allianz-Konkurrent am Mittwoch in Paris mit. Dies sind bis zu 1,5 Prozent der Anteile. Gemessen am Schlusskurs vom Dienstag beläuft sich das Volumen des Rückkaufprogramms auf bis zu rund 900 Millionen Euro. Im ersten Quartal konnte der Konzern den Umsatz stabil bei 31,7 Milliarden Euro stabil halten und dabei die Marge im Neugeschäft leicht steigern./zb/stb

ISIN DE0008404005 FR0000120628

AXC0059 2017-05-10/07:36