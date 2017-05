Das Mittel erreichte in der Phase-III-IMvigor211-Studie den primären Endpunkt nicht, wie Roche am Mittwoch mitteilt. In dieser Studie wurde Tecentriq in der Behandlung von Patienten mit einer bestimmten Form von lokal fortgeschrittenem oder metastasierendem Blasenkrebs (mUC) getestet, bei denen die Krankheit während oder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...