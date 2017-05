FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chemikaliendistributeur Brenntag ist schwungvoll in das neue Jahr gestartet. Der Umsatz legte deutlich stärker zu als erwartet und auch der Gewinn lag über den Marktprognosen. Das Unternehmen ist entsprechend zuversichtlich, seine Jahresziele zu schaffen.

In den Monaten Januar bis März wuchs der Umsatz um 15,2 Prozent auf 2,97 Milliarden Euro. Die Kennzahl Bruttoergebnis vom Umsatz stieg um 7,7 Prozent auf 631,8 Millionen Euro. Das operative EBITDA legte um 4,9 Prozent auf 201,6 Millionen Euro zu. Nach Steuern und Dritten verdiente Brenntag mit 94,5 Millionen Euro 43,4 Prozent mehr als im Vorjahresquartal.

Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten für die im MDAX notierte Brenntag AG im Mittel ein Umsatzplus von 7 Prozent auf 2,76 Milliarden Euro vorhergesagt, eine ähnliche Steigerung hatten sie beim operativen EBITDA erwartet. Das Bruttoergebnis vom Umsatz sahen sie bei 628 Millionen und das Ergebnis nach Steuern und Dritten bei 93 Millionen Euro.

Gute Wachstumsraten in Europa, dem Nahen Osten und Afrika sowie Asien-Pazifik konnten Rückgänge in Lateinamerika mehr als aufwiegen. In Nordamerika habe sich die Nachfrage wie erwartet stabilisiert, teilte die Brenntag AG mit.

Die Jahresprognose behielt Brenntag bei. Demnach will die Gesellschaft aus Mülheim an der Ruhr im laufenden Jahr die wichtigsten Kennziffern Bruttoergebnis vom Umsatz und operatives EBITDA steigern.

May 10, 2017 01:14 ET (05:14 GMT)

