TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Bis auf den Aktienmarkt in Südkorea legen die ostasiatischen Börsen am Mittwoch im Verlauf zu. Die Börse in Seoul hatte zu Wochenbeginn im Hinblick auf die Präsidentschaftswahl einen Satz um über 2 Prozent nach oben gemacht und das jüngste Rekordhoch nochmals kräftig ausgeweitet. Nachdem der Handel in Südkorea wegen der Wahl am Vortag geruht hatte, seien die nun zu beobachtenden Gewinnmitnahmen nicht ungewöhnlich, heißt es. Im späten Geschäft verliert der Kospi 0,7 Prozent.

Der im Vorfeld bereits favorisierte Kandidat Moon Jae In hat die Präsidentschaftswahl klar gewonnen. Der ehemalige Menschenrechtsanwalt befürwortet einen Dialog mit dem Nachbarn im Norden.

Anleger seien ein wenig besorgt über die Beziehungen zu den USA, so ein Händler mit Blick auf die Abschläge in Seoul. "Moon plädiert für eine gemäßigtere Haltung gegenüber Nordkorea, damit könnte er sich gegen US-Präsident Donald Trump stellen", heißt es von den ANZ-Analysten. "Der Markt mag glücklich über den klaren Wahlsieg sein, aber der Markt muss auch die Ankündigung eines erneuten Atomtests des Nordens verdauen", sagt Devisenstratege Sean Callow von Westpac. In Singapur, Malaysia und Thailand bleiben die Börsen feiertagsbedingt geschlossen.

Inflationsdruck in China nicht stark

In Tokio steigt der Nikkei-225 mit dem Rückenwind eines zum Yen auf Tagessicht anziehenden Dollar um 0,2 Prozent auf 19.876 Punkte und der Schanghai-Composite legt um 0,3 Prozent zu. Die Verbraucherpreise in China haben im April etwas deutlicher angezogen als erwartet. Die Erzeugerpreise stiegen im April zwar den achten Monat in Folge, allerdings weniger deutlich als vorausgesagt. Der Spielraum für geldpolitische Straffungen durch die chinesische Zentralbank reduziere sich mit den Daten etwas, heißt es im Handel. Der HSI in Hongkong gewinnt 0,8 Prozent und markiert erneut ein 21-Monatshoch.

In Australien stabilisiert sich der breite Markt nach dem Schrecken höherer Belastungen, die dem Bankensektor durch den Haushaltsentwurf der Regierung drohen. Bankenaktien geben aber weiter nach, Westpac Banking und Commonwealth Bank of Australia geben jeweils rund ein halbes Prozent nach.

Am Devisenmarkt wertet der südkoreanische Won zum US-Dollar nach der Wahl um 0,5 Prozent auf, der Greenback wiederum verliert zum japanischen Yen auf Tagessicht, erholt sich allerdings am Morgen leicht.

Mitsubishi Motors haussieren

Mitsubishi Motors schießen in Tokio um 8,6 Prozent nach oben auf ein Zwölfmonatshoch. Der Automobilhersteller rechnet für das Gesamtjahr mit einem Gewinn. Zuletzt hatte der Skandal über überhöhte Verbrauchs- und Abgaswerte die Bilanz belastet. Die nun genannte Zielsetzung des Unternehmen liegt allerdings noch immer unter den Markterwartungen.

