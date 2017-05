NECKARSULM (dpa-AFX) - Die starke Nachfrage nach IT-Dienstleistungen und Computer-Equipment hat Bechtle zu Jahresbeginn angetrieben. Umsatz und Gewinn legten im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu. "Besonders erfreulich ist, dass alle Geschäftssegmente zu den starken Zahlen beigetragen haben", erklärte Vorstandschef Thomas Olemotz am Mittwoch am Sitz in Neckarsulm.

Er bekräftigte die Prognose für das Gesamtjahr 2017, wonach Umsatz und Ergebnis erneut deutlich steigen sollen. "Das starke erste Quartal bestätigt unsere positive Sicht auf den weiteren Jahresverlauf."

Der Umsatz im ersten Quartal stieg um 14 Prozent auf 803 Millionen Euro, das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) um 18 Prozent auf 31,8 Millionen Euro und der Überschuss um 16 Prozent auf 22,1 Millionen Euro. Dabei wuchsen die IT-Systemhäuser erneut schneller als der Online-Handel. Die Systemhäuser helfen Firmen dabei, ihre Computersysteme zu managen. Zu den Wachstumsmotoren gehört seit einiger Zeit das Cloud Computing, also die Bereitstellung von Daten und Programmen über das Internet./das/fbr

