Preisrückgänge in Schwellenländern haben bei Heidelberg Cement im abgelaufenen Quartal zu einem rückläufigen Gewinn geführt - entgegen der Markterwartungen. Der Konzern bekräftigt jedoch den Ausblick auf das Gesamtjahr.

Der Baustoffkonzern Heidelberg Cement hat im ersten Quartal wegen Preisrückgängen in Schwellenländern entgegen der Markterwartung operativ weniger verdient. Auf vergleichbarer Basis, also einschließlich des Mitte 2016 übernommenen italienischen Produzenten Italcementi, sank der Gewinn vor Steuern und Abschreibungen um drei Prozent auf 383 Millionen Euro, wie der Hersteller von Zement, Sand und Beton am Mittwoch mitteilte. Von Reuters befragte Analysten hatten dagegen mit einem Anstieg ...

