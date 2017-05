Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Quartalsbericht gemäß § 87 Abs. 6 BörseG



Wien (pta006/10.05.2017/07:30) - Überblick 1-3/2017 - Erfreuliches Wachstum im ersten Quartal - Anstieg des Umsatzes um 8 % auf 659,6 Mio. Eur (2016: 610,8 Mio. Eur) - Plus 15 % bei EBITDA auf 46,1 Mio. Eur (2016: 40,1 Mio. Eur) - Operative Performance bestätigt Strategiefokus auf wertschaffende Projekte, Operational Excellence sowie Innovation



Geschäftsentwicklung Divisionen: - Clay Building Materials Europe: Erwartungen bestätigt - europäischer Wohnbau wuchs insgesamt leicht - Pipes & Pavers Europe: gesundes Wachstum in nordischen Märkten; Belebung in Osteuropa spürbar; internationales Projektgeschäft im Kunststoffrohrbereich weiterhin rückläufig - North America: US-Ziegelgeschäft und Aktivitäten in Kanada mit guter Entwicklung



Ausblick 2017 - Auf Kurs, um organisches Wachstumsziel zu erreichen



Die Wienerberger AG erzielte im ersten Quartal 2017 ein erfreuliches Umsatzwachstum von 8 % auf 660 Mio. Eur. Das EBITDA verbesserte sich von Jänner bis März deutlich um 15 % auf 46 Mio. Eur. Dabei bestätigten die Entwicklungen in den einzelnen Geschäftsbereichen die Einschätzungen zu Jahresbeginn.



Strategie durch starkes organisches Wachstum bestätigt Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzender der Wienerberger AG, kommentiert die positive Entwicklung: "Das - trotz witterungsbedingt verhaltenem Jahresbeginn - starke organische Wachstum im ersten Quartal zeigt einmal mehr, dass wir strategisch gut aufgestellt sind, um wertschaffend zu wachsen. Wir profitieren von der Positionierung innovativer Produkte und Systemlösungen im Markt sowie von der Intensivierung unserer Vertriebs- und Verkaufsaktivitäten. Auch der konsequente Fokus auf die Optimierung und Verbesserung unserer Strukturen und Prozesse sowie der gezielte Ausbau unserer Präsenz in einzelnen Geschäftsbereichen tragen positiv zur Unternehmensentwicklung bei. All das zusammen macht die Wienerberger Gruppe insgesamt flexibel und gut gerüstet für ein Umfeld mit hoher wirtschaftlicher und politischer Volatilität."



Geschäftsentwicklung in den Divisionen Erfreuliches Umsatz- und Ergebniswachstum in der Division Clay Building Materials Europe Wie erwartet wuchs der Wohnbau sowohl in West- als auch in Osteuropa im ersten Quartal leicht. Dabei schlug sich der März - nach witterungsbedingt verhaltenen ersten zwei Monaten - positiv nieder. Insgesamt konnte Wienerberger den Absatz in der Division Clay Building Materials Europe deutlich steigern. Die Preise blieben im Berichtszeitraum annähernd stabil. Vor diesem Hintergrund erwirtschaftete der Geschäftsbereich mit 372 Mio. Eur einen um 9 % höheren Umsatz als im Vorjahr. Mit 41 Mio. Eur gegenüber 30 Mio. Eur in der Vergleichsperiode steigerte sich das EBITDA in diesem Segment signifikant.



Pipes & Pavers Europe mit positiver Umsatzentwicklung und Rückgang des EBITDA Der Infrastrukturmarkt war im ersten Quartal 2017 von sehr unterschiedlichen Entwicklungen geprägt. Eine leichte Belebung des Marktumfeldes in Osteuropa und eine gesunde Entwicklung in unseren nordischen Kernmärkten wirkte sich positiv auf die Geschäftsentwicklung im Rohrbereich aus. Dies konnte jedoch nicht die schwache Auftragslage im internationalen Geschäft für großdimensionierte und faserverstärkte Kunststoffrohre sowie den Entfall des Exportgeschäftes von keramischen Rohren in den Mittleren Osten kompensieren. Im Bereich Betonflächenbefestigungen sanken saisonbedingt die Mengen leicht, verbesserte Kostenstrukturen führten jedoch zu einem höheren operativen Ergebnis. Während der Umsatz der Division Pipes & Pavers Europe von Jänner bis März um 4 % auf 211 Mio. Eur stieg, fiel das EBITDA auf 7 Mio. Eur.



Division North America verbessert Ergebnis signifikant In den USA profitierte Wienerberger im Ziegelgeschäft von einer günstigeren Witterung als im Vorjahr. Diese führte zu einer Steigerung im Ein- und Zweifamilienhaussegment. Auch in Kanada setzte sich die Entwicklung der positiven Nachfrage fort. Das nordamerikanische Kunststoffrohrgeschäft erholte sich und verzeichnete eine zufriedenstellende Geschäftsentwicklung. Die Division North America erzielte so einen Umsatz von 74 Mio. Eur - das entspricht einem Plus von 18 % gegenüber dem Vorjahr. Im gleichen Zeitraum verbesserte sich das Ergebnis signifikant um 68 % auf 4 Mio. Eur.



Ausblick und Strategie Ausblick auf Markttrends für 2017 bleibt großteils unverändert Für die europäische Wohnbautätigkeit geht Wienerberger weiterhin von einem leichten Wachstum aus, wobei sich nahezu alle osteuropäischen Länder positiv entwickeln sollten und Westeuropa von unterschiedlichen Markttrends geprägt sein wird. Die Zurückhaltung im Renovierungssegment wird sich für das Gesamtjahr fortsetzen. Im Infrastrukturbereich wird solides Wachstum in den west- und nordeuropäischen Märkten erwartet. In Osteuropa prognostiziert Wienerberger eine Marktbelebung von schwachem Niveau. Im Kunststoffrohrbereich gilt es steigende Rohstoffpreise für Plastikgranulat im weiteren Jahresverlauf abzufedern. Für den amerikanischen Wohnbau rechnet Wienerberger mit einer Fortsetzung des Wachstums. In Kanada wird eine stabile Entwicklung auf Jahressicht erwartet.



Ambitioniertes Ergebnisziel für 2017 bestätigt Heimo Scheuch abschließend: "Unser Ziel für dieses Jahr ist es, unser EBITDA organisch um 9 % zu steigern. Das ist ambitioniert, vor allem wenn man die Volatilität der Märkte und die bevorstehenden politischen Weichenstellungen in Betracht zieht, die die wirtschaftliche Entwicklung Europas weiterhin beeinflussen werden. Wienerberger ist für dieses Umfeld gut gerüstet. Wir werden auf das zufriedenstellende Ergebnis der ersten drei Monate aufbauen, die zukunftsorientierte Entwicklung der Gruppe weiter vorantreiben und unsere Positionierung als Innovations- und Technologieführer stärken. Unser Fokus liegt hier auf neuen Produkten und Services sowie direkteren digitalen Kanälen in den Markt und zu unseren Kunden."



Den vollständigen Bericht zum 1. Quartal 2016 finden Sie unter www.wienerberger.com/de.



Wienerberger Gruppe Wienerberger ist der größte Ziegelproduzent (Porotherm, Terca) weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln (Koramic, Tondach) in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen (Semmelrock) in Zentral-Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeugrohre der Marke Steinzeug-Keramo und Kunststoffrohre der Marke Pipelife) zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa. Mit gruppenweit 198 Produktionsstandorten erwirtschaftete Wienerberger im Jahr 2016 einen Umsatz von 2.974 Mio. Eur und ein EBITDA von 404 Mio. Eur.



Ertragskennzahlen 1-3/2016 1-3/2017 Vdg. in % Ultimo 2016 Umsatz in MEUR 610,8 659,6 +8 2.973,8 EBITDA in MEUR 40,1 46,1 +15 404,3 EBIT operativ in MEUR -7,4 -1,4 +81 197,7 Ergebnis vor Steuern in MEUR -15,8 -10,7 +32 158,5 Nettoergebnis in MEUR -23,9 -17,5 +27 82,0 Free Cashflow 1) in MEUR -211,1 -219,7 -4 246,5 Normalinvestitionen in MEUR 27,2 28,5 +5 137,3 Wachstumsinvestitionen in MEUR 12,5 0,0 -100 43,8 - Mitarbeiter in FTE 15.769 16.038 +2 15.990



Bilanzkennzahlen 31.12.2016 31.3.2017 Vdg. in % Eigenkapital 2) in MEUR 1.849,0 1.825,7 -1 Nettoverschuldung in MEUR 631,6 863,0 +37 Capital Employed in MEUR 2.460,0 2.675,2 +9 Bilanzsumme in MEUR 3.637,2 3.756,7 +3 Verschuldungsgrad in % 34,2 47,3 -



1) Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit vermindert um Investitions-Cashflow zuzüglich Wachstumsinvestitionen 2) Eigenkapital inklusive nicht beherrschende Anteile und Hybridkapital



