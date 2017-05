Von Matthias Goldschmidt

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Hannover Rück hat im ersten Quartal etwas weniger verdient als im Vorjahr, aber die Erwartungen übertroffen. Grund war ein schwächeres Ergebnis in der Personen-Rückversicherung, während die Schaden-Rückversicherung trotz einer größeren Schadensbelastung ein höheres Ergebnis als im Vorjahr vermeldete. Die Jahresprognose bestätigte der MDAX-Konzern.

Unter dem Strich verdiente der Rückversicherer 265 Millionen Euro nach 271 Millionen zuvor. Analysten hatten mit 261 Millionen Euro gerechnet. Das EBIT sank auf 400 von 407 Millionen Euro. Hier hatte die Beobachter mit 391 Millionen Euro gerechnet. Das Kapitalanlageergebnis legte um 7 Prozent auf 393 Millionen Euro zu. Die Bruttoprämien stiegen um 6,6 Prozent auf 4,55 Milliarden Euro.

Die Schaden-Kosten-Quote in der Schaden-Rückversicherung verschlechterte sich auf 95,6 von 94,7 Prozent. Je niedriger die Quote ist, desto profitabler arbeitet eine Versicherung. Größter Einzelschaden war der Wirbelsturm Debbie, der im März schwere Verwüstungen in Australien anrichtete. Den Schaden bezifferte die Hannover Rück mit 50 Millionen Euro.

Der größere Konkurrent Munich Re hatte am Vortag ein deutlich schwächeres Ergebnis in der Schaden-Rückversicherung gemeldet, während er im Leben-Geschäft deutlich zulegte. Zudem überraschten die Münchener mit einem stark gestiegenen Kapitalanlageergebnis.

Die Hannover Rück SE geht im laufenden Quartal weiterhin davon aus, ein Ergebnis von mehr als 1 Milliarde Euro zu erreichen. Der Ausblick steht unter der Prämisse, dass die Großschadenbelastung nicht wesentlich den Erwartungswert von 825 Millionen Euro übersteigt und es zu keinen unvorhergesehenen negativen Entwicklungen an den Kapitalmärkten kommt.

