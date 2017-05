FRANKFURT (Dow Jones)--Die LEG Immobilien AG hat im ersten Quartal weiterhin vom anhaltenden Boom auf dem deutschen Wohnungsmarkt profitiert. Der Gewinn legte kräftig zu. Der Ausblick für 2017 und 2018, den der MDAX-Konzern wegen eines Refinanzierungseffekts im März leicht angehoben hatte, wurde bestätigt.

Zugleich stellte LEG eine Anhebung der Prognose in Aussicht, wenn die laufenden Verhandlungen zu mittelgroßen Akquisitionen erfolgreich abgeschlossen werden. Bei der Portfoliobewertung rechnet das Unternehmen zur Jahresmitte mit einem Wertwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich.

Der FFO, eine gängige Kennziffer für das operative Ergebnis in der Immobilienwirtschaft, kletterte im ersten Quartal um 20 Prozent auf 75,2 Millionen Euro. Neben um 11,2 Prozent gestiegenen Nettokaltmieten trugen u.a. Synergien aus Zukäufen und Kostensenkungen zum Ergebnis bei. Der FFO pro Aktie stieg dabei um 19 Prozent auf 1,19 Euro.

Das Ergebnis nach Steuern und Dritten war mit 32,8 Millionen Euro deutlich positiv, nachdem vor Jahresfrist noch ein Verlust von 12,1 Millionen Euro aufgelaufen war. Das Ergebnis aus Vermietung und Verpachtung verbesserte sich um 16 Prozent auf 102,6 Millionen Euro.

LEG will weiter durch Übernahmen wachsen und befindet sich derzeit in Verhandlungen über mehrere Portfolios in den Kernregionen. Bei einem erfolgreichen Abschluss werde dies einen positiven Effekt auf den Gewinn pro Aktie haben. Per Ende März hatte das Unternehmen rund 127.076 (115,419) Wohnungen im Bestand.

Für 2017 erwartet LEG weiterhin einen FFO von 288 bis 293 (2016: 268) Millionen Euro. 2018 soll die Kennziffer dann weiter auf 310 bis 316 Millionen Euro zulegen.

Angesichts des Marktumfelds strebt das Immobilienunternehmen eine Ausweitung des geplanten Investitionsprogramms an. Bis einschließlich 2021 sollen jährlich 24 bis 29 Euro pro Quadratmeter in den Bestand investiert werden.

Die durchschnittlichen Finanzierungskosten sind den Angaben zufolge per Ende März auf 1,95 (Ende Dezember: 2,04) Prozent gesunken. Die Restlaufzeit der Verbindlichkeiten liegt im Mittel weiter bei knapp zehn Jahren.

